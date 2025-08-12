Ucrânia não confia mais nas promessas de cessar-fogo russas; entenda

"A Ucrânia tem força para continuar resistindo", avalia o professor Vitelio Brustolin ao comentar a posição do país diante das pressões por negociações de paz. Ele destaca que Estados Unidos e Europa forneceram instrumentos para a defesa ucraniana ao longo de três anos e meio de guerra e que os avanços russos são lentos e custosos.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (12), Brustolin afirma que o histórico de negociações entre Kiev e Moscou explica a resistência ucraniana a ceder territórios. "Foram feitos dezenas de acordos de cessar-fogo e todos eles foram violados", diz. Ele ressalta que o país perdeu mais de 1 milhão de soldados entre mortos e feridos, número superior ao de todas as guerras da Rússia e da União Soviética desde 1945.



O professor lembra que, entre 2014 e 2022, houve mais de 200 rodadas de negociação, mas todas falharam. Para ele, a Ucrânia teme que, se perder mais territórios, a Rússia use a conquista para prolongar a guerra, mesmo que de forma menos ruidosa. "A Ucrânia acredita que a Rússia não quer apenas uma parte dela", conclui.