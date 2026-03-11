Logo R7.com
Ucranianos vão ajudar forças armadas da Alemanha

Segundo serviços de inteligência, Rússia pode estar preparada para ataque contra Otan

Conexão Record News|Do R7

Instrutores militares da Ucrânia irão colaborar com as forças armadas da Alemanha para prepará-las contra potenciais ataques russos à Otan. O pesquisador Lier Ferreira analisa.

