UE exige que EUA cumpram termos do acordo comercial

Donald Trump anunciou tarifas temporárias de 15% após decisão da Suprema Corte

A Comissão Europeia solicitou que os Estados Unidos respeitem o acordo comercial firmado no ano passado. A organização responsável pela política comercial do bloco destacou a necessidade de Washington esclarecer as medidas adotadas após a recente decisão da Suprema Corte de rejeitar as tarifas impostas por Donald Trump a outros países.

