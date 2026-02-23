UE exige que EUA cumpram termos do acordo comercial

A Comissão Europeia solicitou que os Estados Unidos respeitem o acordo comercial firmado no ano passado. A organização responsável pela política comercial do bloco destacou a necessidade de Washington esclarecer as medidas adotadas após a recente decisão da Suprema Corte de rejeitar as tarifas impostas por Donald Trump a outros países.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!