União Europeia deve assumir papel maior na Otan
Segundo representante, bloco deve se adaptar às novas realidades e manter força da aliança
Em meio às tensões envolvendo a Groenlândia, a representante da União Europeia afirmou que o bloco deve assumir um papel mais importante dentro da Otan.
Últimas
China tenta expandir influência política e econômica
Primeiro-ministro britânico desembarcou no país para retomar relações comerciais
Índia emite alerta após novo surto de vírus Nipah
Cerca de cem pessoas estão em quarentena; cinco casos foram confirmados
Dólar fecha em menor cotação desde maio de 2024
Principal índice da Bovespa subiu 1,79% com pontuação atingindo novo recorde de 181.919 pontos
Irã descarta negociações enquanto ameaças continuarem
Representante afirmou que EUA devem cessar demandas excessivas e questões ilógicas
INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade
Notícias falsas circulam nas redes sociais, mas nada muda para quem já recebe os benefícios
Inteligência dos EUA levanta dúvidas sobre cooperação de Delcy Rodríguez
Segundo fontes, presidente interina não parece concordar com planos de Washington
Congresso pode acelerar votação e levar texto direto ao plenário
Objetivo é acelerar a tramitação e destravar a implementação do tratado no Brasil
Donald Trump faz alerta sobre eleições de meio de mandato
Segundo presidente, se republicanos perderem votação, "coisas muito ruins" podem acontecer
Coreia do Norte lança mísseis balísticos no mar do Japão
Segundo defesa sul-coreana e japonesa, projéteis caíram fora da zona econômica
Rússia pede libertação imediata de Nicolás Maduro
Segundo chanceler, prisão é classificada como violação flagrante do direito internacional
Porta-aviões dos EUA vai monitorar situação no Irã
Presidente Donald Trump disse que governo não descarta intervenção militar
China pede fortalecimento dos laços com a Rússia
Objetivo é reforçar capacidade conjunta de resposta a riscos e desafios
Petrobras reduz preço da gasolina a partir de hoje
Valor médio do combustível vendido nas refinarias passa para R$ 2,57
Primeiro-ministro do Reino Unido viaja à China
Objetivo é restabelecer laços comerciais e econômicos, reduzindo dependência dos EUA