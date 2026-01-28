Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

União Europeia deve assumir papel maior na Otan

Segundo representante, bloco deve se adaptar às novas realidades e manter força da aliança

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Em meio às tensões envolvendo a Groenlândia, a representante da União Europeia afirmou que o bloco deve assumir um papel mais importante dentro da Otan.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
  • UE (União Europeia)
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.