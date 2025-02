União Europeia tem meta de chegar a US$ 500 bilhões investidos em defesa; entenda

Os europeus concordam com o discurso americano que responsabiliza o continente por sua própria segurança, afirma Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (18). Os países da União Europeia realizaram uma reunião de emergência nesta segunda (17) em Paris.



“Se a gente olhar para os números, os 27 estados-membros da União Europeia investem US$ 320 bilhões (cerca de R$ 1,8 trilhão, na cotação atual) em defesa por ano, isso foi em 2024. Na comparação com a Rússia, em 2024 ela investiu US$ 140 bilhões (cerca de R$ 798 bilhões), que já são quase 40% de seu orçamento anual. É uma cifra que remonta as cifras da Segunda Guerra Mundial. [...] O orçamento de defesa da União Europeia é muito maior do que a da Rússia, mas a Rússia é mais eficiente na criação de armas, na geração de munição. O objetivo da Europa é nos próximos dez anos chegar a US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,8 trilhões) em defesa”, explica o especialista.