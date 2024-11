Uso de celulares na escola pode causar ansiedade e imediatismo em adolescentes, diz professor

A maioria dos brasileiros a partir dos 16 anos é favorável à proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas , tanto em sala de aula, quanto nos intervalos, segundo uma nova pesquisa do Datafolha. Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (17), o professor Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, explicou alguns dos malefícios que o aparelho eletrônico pode causar no ambiente escolar. “Crianças e adolescentes acabam sendo muito estimulados a obter respostas de forma imediata, e quando isso não acontece na ‘vida real’, temos jovens em desenvolvimento que se tornam extremamente ansiosos e imediatistas”, afirma o professor.