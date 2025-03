Vazamento de dados do Pix não tem informações sensíveis, mas traz riscos; veja análise

Em participação no Conexão Record News desta segunda-feira (17), o especialista em direito digital Flávio D’Urso comenta o vazamento de dados de usuários do Pix , que ocorreu devido a falhas pontuais nos sistemas do Banco Central .



D'Urso pontua que este é o primeiro incidente de 2025, mas que já ocorreram outros 19 vazamentos desde 2021. "As pessoas precisam ficar muito atentas. Apesar de não terem sido vazados dados sensíveis, isso traz riscos. Com um uso de outras informações vazadas ou mesmo com um tipo de engenharia social, você consegue utilizar essas informações inclusive para aplicar golpes contra essas pessoas”, analisa o especialista.