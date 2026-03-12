Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Whatsapp anuncia controle de contas de menores de 13 anos

Recurso será disponibilizado pela plataforma nos próximos meses a pais e responsáveis

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O WhatsApp anunciou que pais e responsáveis poderão gerenciar as contas de seus filhos menores de 13 anos. O advogado Luiz Augusto D'urso analisa a nova medida.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • redes-sociais
  • internet
  • conexao-record-news
  • celular

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.