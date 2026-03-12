Whatsapp anuncia controle de contas de menores de 13 anos

O WhatsApp anunciou que pais e responsáveis poderão gerenciar as contas de seus filhos menores de 13 anos. O advogado Luiz Augusto D'urso analisa a nova medida.



