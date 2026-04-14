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Xi Jinping defende respeito ao Estado de Direito Internacional

Presidente chinês criticou conflito e disse que mundo "não pode voltar à lei da selva"

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da China, Xi Jinping, destacou a importância do respeito ao Estado de Direito Internacional para assegurar a paz e estabilidade no Oriente Médio. Em encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi em Pequim, ele criticou as tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

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