Xi Jinping defende respeito ao Estado de Direito Internacional

O presidente da China, Xi Jinping, destacou a importância do respeito ao Estado de Direito Internacional para assegurar a paz e estabilidade no Oriente Médio. Em encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi em Pequim, ele criticou as tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.



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