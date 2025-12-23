Logo R7.com
Zelensky diz que vários documentos estão preparados após conversas produtivas com os EUA

Textos incluem garantias de segurança, recuperação e estrutura básica para fim da guerra

Conexão Record News|Do R7

O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que foram preparados documentos preliminares após conversas produtivas com os Estados Unidos, incluindo garantias de segurança para a Ucrânia e uma estrutura básica visando o fim do conflito.

