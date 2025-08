Abraço de Marta em Samir Xaud e incentivo de Arthur Elias: bastidores da conquista da Copa América

A seleção brasileira manteve sua hegemonia conquistando, no último domingo (3), o nono título da Copa América Feminina. A vitória contra a Colômbia, em partida disputada no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, foi marcada pelo brilho de Amanda Gutierrez , artilheira da competição, e pela liderança de Marta , eleita melhor jogadora da final e do torneio.



Antes da bola rolar, o clima era de concentração total. No vestiário, o técnico Arthur Elias reforçou o foco da equipe e motivou as jogadoras para a decisão. A delegação ainda recebeu a visita do novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, que ganhou um abraço e um discurso de Marta.



Em campo, não faltou emoção, com direito a golaço de Marta, prorrogação, empate por 4 a 4 e vitória da Amerelinha nas cobranças de penalidades.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .