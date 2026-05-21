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Confira os jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino 2026

RECORD NEWS transmite clássico entre Santos e Corinthians nesta quinta-feira (21), às 19h

Elas com a Bola|Do R7

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A terceira rodada do Paulistão Feminino começa nesta quinta-feira (21). Confira os jogos!

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