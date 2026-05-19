Coreia do Norte enfrenta sul-coreanas em Seul

A equipe da Naegohyang Women’s FC, da Coreia do Norte, chegou à Coreia do Sul neste domingo (17) para disputar as semifinais da Liga dos Campeões Asiática Feminina.



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