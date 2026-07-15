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Ana Paula Oliveira conta desafios do início de carreira

Ex-bandeirinha descreveu dificuldades do pioneirismo feminino no futebol

Elas com a Bola|Do R7

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Ana Paula Oliveira, ex-assistente de arbitragem, discutiu os desafios de ser uma das pioneiras na arbitragem feminina no Brasil.

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