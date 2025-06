Antônia volta à seleção brasileira após lesão e enfrenta a França nesta sexta (27)

A seleção brasileira feminina de futebol está em Grenoble, França , para o último amistoso antes da Copa América. O jogo acontecerá nesta sexta-feira (27), a partir das 16h, no estádio Delle Alpi .



Antônia , lateral da seleção e do Real Madrid, retorna à equipe após um período afastada por lesão . Ela expressou seu orgulho e satisfação em vestir novamente a camisa do Brasil, destacando a importância da preparação para a Copa América e o desafio de enfrentar uma seleção forte como a da França. Arthur Elias, técnico da seleção, confia na experiência e na habilidade de Antônia para contribuir com o time.



