'Elas com a Bola': 'Tive que ter paciência', diz Antônia Silva sobre lesão na perna

A lateral-direita Antonia retornou à seleção brasileira após se recuperar de uma lesão. A jogadora se lesionou durante as Olimpíadas de 2024, em Paris, com uma fratura na fíbula da perna esquerda.



“O mental foi um processo muito difícil para mim. [...] Tive que ter paciência comigo mesma”, comentou a jogadora.



Ela comemorou que não precisou passar por um processo cirúrgico, e que o suporte de seu clube, o Real Madrid , foi essencial na sua recuperação e no tratamento para fortalecer seus músculos.



