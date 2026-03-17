Árbitras são punidas por ausência em clássico

Na última sexta-feira (13), o clássico entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Feminino foi marcado por um atraso significativo devido à ausência da equipe de arbitragem.



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