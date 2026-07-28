Isadora Amaral é anunciada pelo Cruzeiro
Zagueira assinou com as Cabulosas até o fim de 2027
A jogadora Isadora Amaral, multicampeã pelo Palmeiras, foi oficialmente anunciada como nova jogadora do Cruzeiro.
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