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Confederação altera datas-base das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Entidade adiou partidas que aconteceriam em agosto para 15 e 22 de outubro

Elas com a Bola|Do R7

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Os jogos da Copa do Brasil que estavam marcados para agosto foram adiados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para outubro.

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