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Técnica do Corinthians avalia possíveis chegadas ao Timão

Emily Lima sobre reforços: 'Vamos tentar até o último dia que fecha a janela'

Elas com a Bola|Do R7

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Em entrevista coletiva, a técnica das Brabas, Emily Lima, foi questionada sobre a possibilidade de novos reforços para a equipe na sequência da temporada. Confira!

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