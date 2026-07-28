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Luciana renova com a Ferroviária até o fim de 2027

Arqueira é considerada a maior jogadora da história das Guerreiras Grenás

Elas com a Bola|Do R7

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A Ferroviária renovou com a goleira Luciana, a maior jogadora de sua história, até dezembro de 2027.

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