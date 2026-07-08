Ativista diz que legado social da Copa do Mundo deve ir além dos estádios
Khalida Popal é ex-capitã e uma das fundadoras da seleção feminina do Afeganistão
A Copa do Mundo masculina está atraindo holofotes para os países-sede. No México, uma ativista trabalha para que essa visibilidade reflita no futebol feminino e na sociedade mexicana.
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