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Ativista diz que legado social da Copa do Mundo deve ir além dos estádios

Khalida Popal é ex-capitã e uma das fundadoras da seleção feminina do Afeganistão

Elas com a Bola|Do R7

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A Copa do Mundo masculina está atraindo holofotes para os países-sede. No México, uma ativista trabalha para que essa visibilidade reflita no futebol feminino e na sociedade mexicana.

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