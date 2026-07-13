Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo

A atacante da seleção brasileira Dudinha passou por uma cirurgia no joelho após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco durante um amistoso entre o Brasil e os Estados Unidos, disputado na Arena Castelão, em Fortaleza. A atleta, que também atua pelo San Diego Wave FC, dos Estados Unidos, já iniciou o processo para reabilitação. O período de recuperação pode variar entre nove meses a um ano, porém, o retorno aos gramados dependerá da evolução individual da jogadora ao longo de cada etapa do tratamento.



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