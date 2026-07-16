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Estadual retorna com quarta rodada nesta quinta (16)

Mirassol e Bragantino abrem disputa nesta quinta-feira (16) às 20h no interior de São Paulo

Elas com a Bola|Do R7

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O Campeonato Paulista de Futebol Feminino retorna nesta quinta-feira (16) com a quarta rodada do torneio.

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