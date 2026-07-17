Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Monique é a zagueira artilheira da Ferroviária

Defensora marcou hat-trick na classificação para as oitavas da Copa do Brasil

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Monique é destaque no futebol feminino da Ferroviária, marcando sete gols em dez jogos. Inspirada por sua mãe, ex-jogadora amadora, Monique começou no esporte aos 7 anos. Veja a entrevista de Nayara Inorro com a atleta!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ferroviária
  • Futebol feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.