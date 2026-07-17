Monique é a zagueira artilheira da Ferroviária

Monique é destaque no futebol feminino da Ferroviária, marcando sete gols em dez jogos. Inspirada por sua mãe, ex-jogadora amadora, Monique começou no esporte aos 7 anos. Veja a entrevista de Nayara Inorro com a atleta!



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