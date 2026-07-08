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Thaisinha relembra estreia pela seleção brasileira em Mundial

Jogadora do Santos compartilha memórias marcantes da carreira no futebol

Elas com a Bola|Do R7

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Thaisinha, camisa 10 do Santos, refletiu sobre sua trajetória na seleção brasileira e suas experiências em Copas do Mundo.

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