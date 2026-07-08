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Atacante francesa é contratada pelo Paris Saint-Germain

Atacante atuou por quatro temporadas no Real Madrid e faz parte da seleção francesa

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante francesa Naomi Feller é a mais nova contratação do Paris Saint-Germain, marcando a primeira grande aquisição do clube nesta janela de transferências. 


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