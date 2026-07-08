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Conheça o preparador de goleiras do Grêmio

Ceará contou a trajetória da carreira e o reencontro com a técnica Jessica de Lima

Elas com a Bola|Do R7

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O preparador de goleiras Ceará agora faz parte da equipe feminina do Grêmio. Com uma trajetória que começou no futebol pernambucano, ele traz sua experiência para colaborar com a técnica Jéssica de Lima.

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