Conheça o preparador de goleiras do Grêmio

O preparador de goleiras Ceará agora faz parte da equipe feminina do Grêmio. Com uma trajetória que começou no futebol pernambucano, ele traz sua experiência para colaborar com a técnica Jéssica de Lima.



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