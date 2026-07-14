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Ele voltou! Paulistão Feminino é retomado e já tem novo vice-líder

São Paulo venceu o AD Taubaté pela partida adiada da segunda rodada do Campeonato Paulista

Elas com a Bola|Do R7

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O São Paulo venceu o Taubaté em um jogo pelo Campeonato Paulista. Com a vitória, as Soberanas assumem a segunda posição na tabela de classificação.

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