Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Zagueira Kathellen conta experiência com a Amarelinha

Defensora já disputou duas Copas do Mundo e projeta competição em 2027

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A zagueira Kathellen compartilhou detalhes da sua trajetória no futebol profissional e relembrou as experiências vividas com a seleção brasileira em duas Copas do Mundo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Futebol
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola
  • copa-do-mundo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.