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Aline Pellegrino projeta Mundial no Brasil no ano que vem

Diretora de Legado e Relações Institucionais da competição detalhou preparativos do torneio

Elas com a Bola|Do R7

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O Brasil está prestes a sediar, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027.

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