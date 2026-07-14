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Mapi León é anunciada pelo London City Lionesses

Ex-jogadora do Barcelona seguiu os mesmos passos de Alexia Putellas

Elas com a Bola|Do R7

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A zagueira espanhola Mapi Léon encerrou sua trajetória no Barcelona após nove anos e foi anunciada como parte da equipe do London City Lionesses, da Inglaterra. Durante sua passagem pelo time catalão, a atleta conquistou 23 títulos e foi tetracampeã da Champions League. Pela seleção espanhola, ela também levantou o título da Liga das Nações.

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