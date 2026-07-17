Futebol de Cegas: modalidade tem crescido e ganhado adeptas em todo mundo

A equipe feminina de futebol para pessoas com deficiência visual de Fuzhou, no sudeste da China, vem ganhando destaque após conquistar o título do Torneio Nacional de Futebol para Pessoas com Deficiência, realizado em maio deste ano.



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