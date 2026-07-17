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Filha de Lingard visita treino das Brabas do Timão

Gabi Zanotti convidou a menina para participar da entrada em campo contra a Ferroviária

Elas com a Bola|Do R7

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Durante o treino das Brabas, a filha do jogador inglês do Corinthians, Jesse Lingard, visitou o local.

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