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Barcelona anuncia saída de atacante Paralluelo

Jogadora conquistou 15 títulos em quatro temporadas pelo clube espanhol

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Salma Paralluelo encerrou sua trajetória no Barcelona após quatro temporadas de sucesso.

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