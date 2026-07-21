Confira a tabela e os resultados dos últimos jogos do Paulistão Feminino 2026

A Ferroviária é líder do Paulistão Feminino com 9 pontos e se manteve na ponta da tabela. Mas o Corinthians chegou à segunda colocação do campeonato.



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