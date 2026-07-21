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Confira a tabela e os resultados dos últimos jogos do Paulistão Feminino 2026

Vitórias impulsionam Corinthians e Palmeiras para perto do topo da tabela do Campeonato Paulista

Elas com a Bola|Do R7

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A Ferroviária é líder do Paulistão Feminino com 9 pontos e se manteve na ponta da tabela. Mas o Corinthians chegou à segunda colocação do campeonato.

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