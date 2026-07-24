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Zagueira Kathellen Sousa é anunciada no Al-Hilal

Brasileira acumula passagens no futebol internacional e seleção brasileira

Elas com a Bola|Do R7

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A zagueira brasileira Kathellen Sousa é a mais nova integrante do time saudita Al-Hilal.

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