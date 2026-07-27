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EUA montam centro de treinamento completo e moderno

Espaço será usado pela seleção que busca o pentacampeonato em 2027

Elas com a Bola|Do R7

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Uma das maiores seleções do mundo, que chega forte para a Copa do Mundo do ano que vem, tem pela primeira vez um centro de treinamento próprio.

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