Confira a preparação do Corinthians feminino para o segundo semestre

O time feminino de futebol do Corinthians aproveitou a pausa no calendário esportivo para aprimorar o condicionamento físico e as condições táticas da equipe. Com foco no segundo semestre de 2026, o time buscou alinhar sua preparação ao modelo de jogo da técnica Emily Lima, marcado pela alta intensidade dentro do campo.



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