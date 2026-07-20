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Confira a preparação do Corinthians feminino para o segundo semestre

Time focou nos ajustes com a pausa no calendário pela Copa do Mundo masculina

Elas com a Bola|Do R7

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O time feminino de futebol do Corinthians aproveitou a pausa no calendário esportivo para aprimorar o condicionamento físico e as condições táticas da equipe. Com foco no segundo semestre de 2026, o time buscou alinhar sua preparação ao modelo de jogo da técnica Emily Lima, marcado pela alta intensidade dentro do campo.

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