Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Gerente de futebol do Cruzeiro fala sobre lesões de jogadoras do clube

Sete atletas tiveram lesão de LCA constatada; equipe se preocupa com segundo semestre

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

As jogadoras do Cruzeiro têm enfrentado um dos maiores desafios de qualquer atleta de elite: a lesão de LCA.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Cruzeiro
  • Futebol
  • Futebol feminino
  • saude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.