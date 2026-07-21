Técnico da Ferroviária minimiza erro na saída de bola
Léo Mendes: "Acho que isso é uma cultura nossa e a gente não deve abrir mão por causa de um gol"
O técnico Léo Mendes comentou a falha na saída de bola que resultou no gol sofrido pela Ferroviária na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. Segundo o treinador, o lance não muda a convicção da equipe em manter a construção das jogadas desde a defesa, característica que faz parte do modelo de jogo das Guerreiras Grenás.
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