Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Técnico da Ferroviária minimiza erro na saída de bola

Léo Mendes: "Acho que isso é uma cultura nossa e a gente não deve abrir mão por causa de um gol"

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O técnico Léo Mendes comentou a falha na saída de bola que resultou no gol sofrido pela Ferroviária na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. Segundo o treinador, o lance não muda a convicção da equipe em manter a construção das jogadas desde a defesa, característica que faz parte do modelo de jogo das Guerreiras Grenás.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • corinthians
  • ferroviaria
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.