Técnico da Ferroviária minimiza erro na saída de bola

O técnico Léo Mendes comentou a falha na saída de bola que resultou no gol sofrido pela Ferroviária na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. Segundo o treinador, o lance não muda a convicção da equipe em manter a construção das jogadas desde a defesa, característica que faz parte do modelo de jogo das Guerreiras Grenás.



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