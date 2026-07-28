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Volante Thaisa Moreno se despede dos gramados

Jogadora defendeu o Flamengo nas últimas cinco temporadas e confirmou a aposentadoria

Elas com a Bola|Do R7

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A volante do Flamengo Thaisa Moreno, um dos grandes nomes da última geração do futebol feminino, se aposentou dos gramados.

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