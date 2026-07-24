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Corinthians faz trabalho psicológico para segundo semestre

Timão foca no Brasileirão, Paulistão e ainda tem a Libertadores no calendário

Elas com a Bola|Do R7

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Após a eliminação na Copa do Brasil para a Ferroviária, o Corinthians aproveitou a intertemporada para fortalecer a equipe e buscar um desempenho melhor no segundo semestre.

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