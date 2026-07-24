Corinthians faz trabalho psicológico para segundo semestre

Após a eliminação na Copa do Brasil para a Ferroviária, o Corinthians aproveitou a intertemporada para fortalecer a equipe e buscar um desempenho melhor no segundo semestre.



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