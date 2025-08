Brasil enfrenta Colômbia neste sábado (2), pela final da Copa América Feminina

A seleção brasileira feminina se prepara para enfrentar a Colômbia na final da Copa América , e vai em busca do nono título neste sábado (2). Lorena, que retorna após suspensão, reforça a equipe. Amanda Gutierrez se destaca com cinco gols no torneio.



Sobre a partida de decisão, a volante Angelina prevê um jogo difícil. "É sempre complicado jogar várias vezes contra a mesma equipe, mas estamos ajustando estratégias", disse.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .