Brasileirão Feminino começa neste final de semana; confira todos os jogos

O Brasileirão Feminino começa neste final de semana. A competição contará com 16 times na primeira divisão em 2025. Nesta edição, apenas duas equipes serão rebaixadas ao fim da disputa e quatro clubes subirão para a elite. A ideia da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) é chegar a 20 times disputando o título em 2027.



O Corinthians, que é o atual campeão do torneio , enfrenta o Real Brasília fora de casa, nesta segunda-feira (24). Já o São Paulo, que venceu a Supercopa do Brasil feminina, no último final de semana, estreará contra o Flamengo nesta segunda-feira. Confira todas as partidas:



Sábado (22)



Internacional x Bahia



Juventude x América-MG



Palmeiras x RB Bragantino



Domingo (23)



Ferroviária x Sport Recife



3B da Amazônia x Fluminense



Cruzeiro x Grêmio



Segunda-feira (24)



Real Brasília x Corinthians



Flamengo x São Paulo