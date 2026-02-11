Logo R7.com
Brendha é promessa de gols do Flamengo e da seleção

Jogadora das meninas da Gávea disputa sul-americano de seleções

Elas com a Bola|Do R7

A artilheira e promessa do Flamengo Brendha é um dos destaques da seleção sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano de seleções após ganhar uma chance com Camilla Orlando.

