Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brendha garante vitória de virada das Meninas da Gávea na Copinha Feminina

Flamengo enfrenta Grêmio no sábado (20) em busca do bicampeonato

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Flamengo assegurou presença na final da Copinha Feminina 2025 ao vencer o Internacional por 2 a 1 no estádio do Canindé.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • futebol-feminino
  • Copinha
  • Flamengo
  • Internacional (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.