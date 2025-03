‘Cada dia parece mais pesado’, desabafa atacante Geyse sobre insatisfação com o Manchester United

Após o embate contra o Leicester City, no domingo (2), a atacante brasileira Geyse Ferreira expôs, nas redes sociais, uma insatisfação no relacionamento com o Manchester United. Segundo o agente da jogadora, Luís Filipe Silva, a situação piorou quando o clube tentou negociar o empréstimo de Ferreira para um time dos Estados Unidos, enquanto ela estava no Brasil para o funeral do irmão, em janeiro.



“Ficar em um lugar que você está infeliz é um sentimento agonizante e solitário. Cada dia parece mais pesado e o simples fato de estar ali se torna um fardo. Um ambiente que deveria ser acolhedor se torna um espaço de desconforto, onde a paz interior é difícil de ser encontrada”, desabafou.



Em resposta, o clube inglês afirmou que continua a priorizar o bem-estar de Geyse e a buscar alternativas que beneficiem ambos os lados. A atleta da seleção brasileira pode deixar o Manchester ainda neste mês, pois a transferência da Liga de Futebol Feminino dos EUA pode ser feita até dia 24.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!