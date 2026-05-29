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Fifa define detalhes de competição intercontinental

Melhores times de cada confederação disputarão título em Miami, nos EUA

Elas com a Bola|Do R7

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A Fifa divulgou informações sobre a Copa das Campeãs Feminina de 2027.

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