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Zagueira Rafa volta a defender a Amarelinha em amistoso contra os EUA

Defensora estava de fora das convocações desde as Olimpíadas

Elas com a Bola|Do R7

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Após dois anos, a zagueira Rafa está de volta à seleção brasileira de futebol feminino.

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